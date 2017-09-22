Рекламный ролик Elisa вызвал в учителе математики бурю негодования

В начале учебного года Elisa Eesti AS выпустила рекламный ролик, в котором призывает учеников страховать свои смарт-устройства, чтобы защитить их как от одноклассников, так и от учителей математики. Видео наделало много шума и вызвало среди учителей бурю негодования.

”Вы хотите еще сильнее принизить профессию учителя? Какое отношение к учителю, тем более к учителю математики, призван вызвать этот клип у учеников и их родителей?”, — написал на странице Elisa в Facebook один учитель математики.

”Отношение Elisa крайне оскорбительное и пренебрежительное. Я не представляю себе, чтобы кто-то выпустил рекламу, которая запугивала бы граждан врачами, спасателями и так далее, в том числе самими производителями рекламы! Почему в рекламе вообще нужно кем-то пугать?”

По словам пресс-секретаря Elisa Eesti AS Керли Линк, они ни в коем случае не хотели принизить учителей. ”Мы очень извиняемся, если наша реклама показалась негативной по отношению к учителям математики. Учителя упомянуты нами в рекламе через небольшую призму юмора, но это не значит, что мы каким-то образом хотели опорочить эту профессию”, — сказала она.