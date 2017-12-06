Рекламная война: магазины ответили на скандальную рекламу Prisma "Опять книга?"

Новая реклама Prisma ”Опять книга?" вызвала возмущение общественности. Другие магазины, как Apollo и Sokisahtel, решили воспользоваться этим, и показали свои ответы на скандальную рекламу.





Недавно сеть магазинов Prisma выступила с рекламными плакатами, которые гласят: ”Опять книга? Более широкий выбор идей для подарков найдете в Prisma”.

Реклама тут же вызвала в соцсетях негодование и вопросы. По словам руководителя коммуникационной службы Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, Prsima ставит перед собой цель предложить максимальный выбор товаров.

”Своей рождественской кампанией мы хотим привлечь внимание к различным клише в выборе подарков. Отсюда и четыре вопроса кампании: ”Опять книга? Опять свечка? Опять носки? Опять кружка?””, — поясняет Ланкотс.