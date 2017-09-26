Реклама в соцсети привела женщину на сайт мошенников. Как не потерять свои деньги?

В редакцию Delfi обратилась читательница Ирина (настоящее имя и фамилия редакции известны — прим.ред.), которая заказала товар на сайте Bestvipoutlite.com, рекламу которого увидела в своем Facebook, но осталась без товара и без денег. Стоит ли доверять рекламе товаров в соцсетях и что делать, если вы уже попались на удочку мошенников?

”В Facebook я обнаружила рекламу магазина Bestvipoutlite.com, продающего электроскутеры. В интернете никакой информации о нем не было, но сам он выглядел внушительно”, — рассказывает Ирина. По ее словам, реклама магазина, продающего скутеры, располагалась рядом с рекламой эстонских интернет-магазинов.

Сайт, где Ирина купила скутер. Фото: Bestvipoutlite.com

”Оказалось, что на сайте есть доставка в Эстонию, а у сына как раз день рождения. В итоге я заказала товара на 120 евро и оплатила доставку за 12 евро, всего 132 евро. После оплаты мне пришло подтверждение, но ни через день, ни через два работники сайта со мной не связались. Я начала переживать и снова зашла на сайт магазина. Каково же было мое удивление, когда на самом сайте я увидела 73 отзыва о том, что там промышляют мошенники”, — пишет читательница. После она не раз пыталась связаться с магазином, но не получила никакой обратной связи.

”Со всеми данными я обратилась в банк, но там мне ответили, что если нет переписки, то они ничем не могут помочь. А откуда я возьму переписку, если мне не отвечают? Что же делать в подобной ситуации, неужели покупатель абсолютно никак не защищен?" — спрашивает потерпевшая.

21 сентября Delfi обратился за комментарием к магазину, но на момент публикации статьи ответа получено не было. Стоит добавить, что найти отрицательные отзывы о магазине нам тоже не удалось. Единственная информация, которую можно найти в интернете — это место создания сайта (США) и дата создания 29 июля 2017.

Ситуация прокомментировал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт:

”То, что вы видите рекламу магазина или продавца в социальных сетях, не делает продавца ни более благонадежным, ни более подозрительным. Разместить платную рекламу в соцсетях может любой желающий, а владелец социальной сети не может ее запретить — ведь сама по себе реклама какого-то товара не запрещена. Поэтому в случаях, когда товар предлагает незнакомый вам продавец или предприятие, следует трезво оценить ситуацию. Совершая покупки в интернете, есть много способов заранее проверить, заслуживает ли продавец доверия, будь то частное лицо или предприятие. Будьте активны, используйте интернет-поисковики, прочитайте отзывы до того, как сделать денежное перечисление. Информацию о том, как не попасться на удочку мошенников в интернете, можно найти на сайте "Покупай с умом".

Выбирая какой-то товар или услугу в интернете, будь то скутер, съемное жилье за границей или даже щенок, подозрение должен вызвать любой слишком дешевый либо, наоборот, слишком дорогой товар. Например, предлагается породистый щенок по цене в несколько раз дешевле обычного, затем предлагается оплатить заранее, например, еще и вакцины, и билеты на самолет для транспортировки животного, и клетку для перевозки, и когда это сделано, то продавец животного просто пропадает.

Или, например, предлагается в аренду жилье либо за границей, либо в Эстонии тоже по цене гораздо ниже рыночной. В объявлении мошенники используют случайные фото с красивыми интерьерами, объясняют низкую цену тем, что жилье надо сдать срочно, либо тем, что владелец не находится в Эстонии. И в этих случаях контакт обрывается после того, как переведена предоплата.

Человеку, который заплатил за товар, но не получил его, обязательно следует обратиться в полицию. Так как какой-либо случай может быть всего лишь первым эпизодов в череде серийных мошенничеств, то чем раньше человек сообщит о таком случае в полицию, тем быстрее можно будет предупредить о возможных опасностях и других людей. Заявление можно подать и по интернету через сайт полиции.

По словам Ханны Турецки, руководителя отдела потребительской политики Департамента защиты прав потребителя, если покупка была оплачена кредитной картой, то вернуть деньги можно: ”Во избежание подобных ситуаций покупателю нужно проделать предварительную работу и посмотреть, какую обратную связь об этой услуге оставили клиенты. Если за покупку было заплачено кредитной картой, то можно обратиться в банк и отменить платеж. При обычном банковском переводе эта возможность отсутствует. Если же у потребителя появляется сомнение в том, что он имеет дело с возможным мошенничеством, то стоит обратиться в полицию”.