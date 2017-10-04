Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен

В среду, 4 октября, экономическое издание Äripäev опубликовало свой традиционный рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии. Его впервые возглавил 41-летний бизнесмен Рауль Кирьянен.

Состояние Кирьянена — основателя фирмы Graanul Invest, занимающейся производством топливных гранул, — журналисты газеты оценили почти в 227 млн евро, передает rus.err.ee.

Лидеры прошлогоднего рейтинга — основатели стартапа TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус — на этот раз занимают второе и третье места соответственно.

В десятку самых богатых людей Эстонии вошли также Олег Осиновский (7-е место, 158,2 млн евро) и Федор Берман (10-е место, 135,1 млн евро).

Среди 50 самых богатых людей — Роман Стройков (15-е место, 108,5 млн евро), Анатолий Канаев (21-е место, 90,5 млн евро) и Игорь Израэльян (34-е место, 71,8 млн евро).