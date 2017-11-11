РЕЙТИНГ: Проводить зимние праздники в Таллинне уже не так дешево

Проведенное британской почтовой службой Post Office Travel Money исследование показало, что если вы хотите экономно провести зимние праздники, то Таллинн для этого подходит уже не так хорошо, как ранее.
Рейтинг был составлен на основании стоимости двухдневного отдыха для двух человек вместе с транспортными расходами и ужином из трех перемен блюд.
1. Рига 569 евро
2. Мюнхен 594 евро
3. Лилль (Франция) 601 евро
4. Таллинн 636 евро
5. Прага 762 евро
6. Будапешт776 евро
7. Копенгаген 782 евро
8. Берлин 788 евро
9. Вена 814 евро
10. Стокгольм 964 евро
Tallinn, Квартира, 93 990 EUR
Tallinn, Квартира, 198 000 EUR
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