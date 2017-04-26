РЕЙТИНГ: Какие фирмы тратят на своих работников больше всех

Новая традиция Налогово-таможенного департамента наряду с уплаченными налогами ежеквартально обнародовать также оборот и количество работников предприятий дает фирмам возможность следить за конкурентами и сравнивать с собой.

Издание Äripäev на основании этих данных составило рейтинг, показывающий, сколько налогов на рабочую силу предприятие заплатило в первом квартале и сколько налогов — на одного рабочего в месяц.

Больше всего налогов на рабочую силу (6,5 млн евро) в первом квартале заплатил Swedbank. Это означает, что фирма с 2138 работниками платит с одного человека 1019 евро ежемесячно.

Крупнейшими работодателями являются сети магазинов Maxima, Rimi и Selver, причем первая предоставляла работу 3881 человеку, что более чем на тысячу превышает количество работников расположившейся на втором месте сети Rimi. На налоги на рабочую силу у Maxima ушло 4,5 млн евро, что составляет около 400 евро на одного работника ежемесячно.

Больше всего налогов на рабочую силу с одного работника выплатила Postimees Grupp: за троих работников в первом квартале было выплачено более миллиона евро, то есть более 111 000 евро на работника в месяц.