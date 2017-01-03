Наиболее безопасная авиакомпания мира, как и в прошлом году, — это Сathay Pacific из Гонконга. Рейтинг безопасности 2016 года опубликован во вторник, 3 января, на сайте гамбургского центра JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre), собирающего информацию об авиакатастрофах и опасных инцидентах на воздушном транспорте.

Согласно новому рейтингу JACDEC, другие места в пятерке лучших поделили между собой авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Катара и КНР.

Самая безопасная европейская авиакомпания — это KLM из Нидерландов, она занимает шестую позицию. Германские авиакомпании Lufthansa и Air Berlin расположились, соответственно, на 12-м и 20-м местах.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" находится на 36-м месте в рейтинге, имеющем всего 60 позиций. Он основан на анализе информации, собранной в течение 2015 года.

Ранее, в апреле 2016 года, согласно реестру Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), Германия была признана одной из худших стран ЕС по обеспечению безопасности полетов. Отдельно оговаривалось, что EASA оценивало работу государственных авиационных ведомств, но не авиалиний.