Рейтинг европейского журнала: Таллинн благоприятен для бизнеса

В таблице "Города и регионы будущего Европы 2018/2019" журнала fDi Magazine, издаваемого концерном Financial Times, Таллинн занимает седьмое место среди благоприятных для бизнеса городов среднего размера.

Прежде всего, отмечается благоприятная инвестиционная среда. Здесь оцениваются объем инвестиций, простота ведения бизнеса, количество рабочих мест, созданных за счет иностранных инвестиций, количество высокотехнологичных и наукоемких предприятий, налоговая система, передает Раэпресс.

Таблица составляется каждые два года по пяти основным категориям и с учетом почти 90 показателей. Сравниваются более 300 городов и 150 регионов. Таллинн и раньше отмечался в ней в 2012, 2014 и 2016 годах.

Призы победителям вручались на проходящей сейчас (13-16 марта) в Каннах, во Франции, международной ярмарке недвижимости, в которой Таллинн участвует с 2011 года.