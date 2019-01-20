20.01.2019, 09:02
Рейтинг эстонских инвесторов впервые в истории возглавила женщина
Из-за ухода с биржи Olympic и прихода Tallinna Sadam рейтинг инвесторов претерпел изменения и впервые в истории первую строчку в нем заняла женщина — Май Каарпере, пишет Äripäev.
Май Каарпере входит в рейтинг с момента прихода LHV Grupp на биржу и обнародования мажоритарных акционеров.
Акции LHV стали единственной инвестицией Каарпере на Таллиннской бирже, но и этого хватило, чтобы с 11,7 млн евро возгласить свежий топ.