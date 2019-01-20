20.01.2019, 09:02

Рейтинг эстонских инвесторов впервые в истории возглавила женщина


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LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamine
LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamineFoto: Tiit Blaat

Из-за ухода с биржи Olympic и прихода Tallinna Sadam рейтинг инвесторов претерпел изменения и впервые в истории первую строчку в нем заняла женщина — Май Каарпере, пишет Äripäev.

Май Каарпере входит в рейтинг с момента прихода LHV Grupp на биржу и обнародования мажоритарных акционеров.

Акции LHV стали единственной инвестицией Каарпере на Таллиннской бирже, но и этого хватило, чтобы с 11,7 млн евро возгласить свежий топ.

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