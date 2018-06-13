13.06.2018, 21:45

Рейс Nordica в Вильнюс отменили из-за технической неполадки: пассажиров держали три часа в неведении

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rus.delfi.ee
EST 3
Lennukid lennuväljal
Foto: Andres Putting

Сегодня пассажиры Nordica так и не долетели из Таллинна в Вильнюс. Вначале они были долгое время в неведении, пока им не объявили, что рейс отменяется и переносится на завтра.

Читатель Delfi написал в 20:30, что рейс, который должен был вылететь в 18:00, уже задерживают на два с половиной часа. Все это время пассажирам не сообщали причину задержки и то, состоится ли рейс вообще

Пресс-служба Nordica сообщила Delfi около 21:20, что у самолета возникли технические проблемы, но причину проблем не уточнила. Сначала предполагалось, что их смогут починить, поэтому рейс не отменили сразу.

Когда стал опонятно, что проблему не устранить, были взвешены различные альтернативы, как замена самолета, но это не оказалось возможным. В итоге рейс пришлось перенести на завтра, а пассажирам Nordica предложила место в отеле для ночевки.

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