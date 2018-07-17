17.07.2018, 19:30

Рейс Nordica в Осло не только задержался, но и оставил часть багажа в Таллинне

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Turistid
LennujaamFoto: Tanel Meos

В понедельник Delfi написал Сергей, который должен был лететь на самолете Nordica из Таллинна в Осло. По его словам, рейс LO8133 был задержан на полчаса, а потом выяснилось, что большая часть багажа пассажиров осталась в Таллинне. Авиакомпания объясняет, что это сделали в целях безопасности.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сообщил Delfi, что в понедельник утренний рейс Таллинн-Осло действительно задержался на 28 минут, и поэтому приземлился в столице Норвегии на 15 минут позже.

"Багаж 20 пассажиров был оставлен в целях поддержания безопасности в время полета, и его отправили в место назначения самым быстрым возможным путем", — прокомментировал он.

Авиакомпания приносит свои извинения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Итоги саммита Путин-Трамп: куда подевался наглый "ковбой"?!

17.07.2018
16 июля в Хельсинки состоялся исторический саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Существует совершенно противоположные оценки его итогов, и сегодня свой взгляд на то, что же все-таки произошло в столице Финляндии в нашей студии изложил политолог Пеэтер Тайм. По мнению нашего гостя, американский президент оказался намного слабее своего российского коллеги и во многом предал интересы западного мира.
Подробнее

Зарабатывали как могли. Андрес Анвельт о фарцовщиках и проститутках в 80-е

17.07.2018
В этот раз я хочу обратиться к обстоятельствам, которые стали постепенно оказывать влияние на нашу жизнь и нашу безопасность. За криминогенными изменениями 80-х годов стоял целый ряд политических и экономических событий. Первым большим толчком стал стремительный старт развития ковбойского капитализма и его легализация в виде кооперативного (то есть элементарного) предпринимательства.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Рейс Nordica в Осло не только задержался, но и оставил часть багажа в Таллинне

17.07.2018
В понедельник Delfi написал Сергей, который должен был лететь на самолете Nordica из Таллинна в Осло. По его словам, рейс LO8133 был задержан на полчаса, а потом выяснилось, что большая часть багажа пассажиров осталась в Таллинне. Авиакомпания объясняет, что это сделали в целях безопасности.
Подробнее

Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €

ФОТО С ВОЗДУХА: Заторов в Таллинне меньше, но районов масштабных дорожных работ лучше все равно избегать

17.07.2018
Сегодня утром Таллинский транспортный департамент совместно с полицией провел в утренние часы "пик" наблюдение с воздуха за местами, где обычно случаются заторы, и обнаружил, что на перекрестке Таммсааре-Тонди-Рахумяэ их нет вообще и в других местах движение стало более плавным, сообщает Раэпресс.
Подробнее


В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег

17.07.2018
18-21 июля в Нарве впервые пройдет масштабный фестиваль Baltic Sun, который его организатор, известный эстонский музыкант с нарвскими корнями Олег Писаренко, надеется сделать традиционным. Олег говорит, что билеты продаются лучше, чем он предполагал, но большой проект, итоговый бюджет которого может достигнуть полумиллиона евро, сопряжен с большим финансовым риском, который усугубляется тем, что от государства организаторы получили гораздо меньше, чем было обещано.
Подробнее

Виновник тяжелой аварии в Ида-Вирумаа избежал уголовного наказания

17.07.2018
Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное производство в отношении мужчины, ставшего виновником аварии, в которой тяжело пострадал человек, сообщает "Северное побережье".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ