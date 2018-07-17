17.07.2018, 19:30

Рейс Nordica в Осло не только задержался, но и оставил часть багажа в Таллинне


rus.delfi.ee
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Turistid
LennujaamFoto: Tanel Meos

В понедельник Delfi написал Сергей, который должен был лететь на самолете Nordica из Таллинна в Осло. По его словам, рейс LO8133 был задержан на полчаса, а потом выяснилось, что большая часть багажа пассажиров осталась в Таллинне. Авиакомпания объясняет, что это сделали в целях безопасности.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сообщил Delfi, что в понедельник утренний рейс Таллинн-Осло действительно задержался на 28 минут, и поэтому приземлился в столице Норвегии на 15 минут позже.

"Багаж 20 пассажиров был оставлен в целях поддержания безопасности в время полета, и его отправили в место назначения самым быстрым возможным путем", — прокомментировал он.

Авиакомпания приносит свои извинения.

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