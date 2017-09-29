Рейд налоговиков и полиции: на стройке нового здания суда в Таллинне обнаружили нарушителей

Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны организовали в среду, 27 сентября, рейд на стройке нового современного здания суда на улице Лубья, в результате которого обнаружили одного незарегистрированного работника и 15 нарушителей Закона об иностранцах.

Руководитель по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс пояснил, что департамент проверил регистрацию работы на стройке. По его словам, преимущественно находившиеся на стройке работники были зарегистрированы, из проверенных 98 работников только у одного отсутствовала регистрация.

Департамент полиции и погранохраны обнаружил больше нарушений. Пресс-секретарь департамента Оля Кивистик подтвердила, что чиновники службы миграционного надзора обнаружили в общей сложности 15 нарушений Закона об иностранцах.

У трех граждан Республики Беларусь признали недействительными краткосрочные визы по той причине, что представленные обоснования цели и условий их пребывания были сомнительными. Им составили предписание об отъезде, которое обязывает их покинуть Эстонию и Шенген в течение семи дней.

Заказчик нового здания суда в Таллинне — Riigi Kinnisvara AS (RKAS), генеральные подрядчики строительства — AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg и OÜ Astlanda Ehitus. Объем подписанного в ноябре прошлого года договора о строительстве составляет 29,9 млн евро, и здание суда должно быть готово весной 2018 года. В новое здание суда переедут сейчас находящийся в трех зданиях Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр регистров и инфосистем.