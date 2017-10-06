Региональным предприятием года признан производитель электроники с Сааремаа

Международный производитель электроники Incap получил титул «Региональное предприятие года» в ходе вчерашней церемонии конкурса «Лучшие предприятия Эстонии 2017». Предприятие Incap, вкладывающее в рост команды и обновление производственной технологии, также активно участвует в развитии общественных ценностей региона и в обучении резерва инженерных кадров.

По словам руководителя Incap Отто Рихарда Пукка, получение титула стало большим сюрпризом: ”Для нас получение этого звания стало очень большим сюрпризом, и это большая честь быть Региональным предприятием года. У нас просто фантастическая международная команда, которая собралась на небольшом Сааремаа, чтобы делать большие вещи. Мы ясно понимаем, что у нашего вклада важная роль в том, насколько успешно развивается местная среда на Сааремаа, и вся наша команда с сердцем работаем ради этого”.

На находящемся в Курессааре заводе площадью 7300 м2 круглосуточно по сменам трудятся около 80 отличных специалистов ради того, чтобы высококлассная электроника Incap была доступная во всем мире.

”Наши клиенты — это как признанные, так и начинающие производители электронных устройств, чьи товары мы комплектуем. Например, сегодня продукция Incap используется в ”мозгах” миллионов электросчетчиков удаленного считывания потребления в домах Скандинавии. Помимо Скандинавии наша продукция распространена и в других странах Европы, а также и в Северной Америке и Азии”, — описывает Пукк.

Благодаря обновлению стратегии предприятия и сильной совместной работе в команде, а также усилиям по введению новшеств, экономические показатели Incap выросли за последние пару лет вдвое.

”Мы постоянно вкладывали в развитие производственного оборудования и рост команды. Мы убеждены, что для сохранения статуса сильного производителя, экспортера и местного регионального работодателя, необходимо инвестировать в производство с тем, чтобы мы могли предлагать разнообразный спектр продукции и услуг по возможности более широкой целевой группе”, — подчеркнул Пукк.

Вчера под началом Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) лучшие предприятия года были названы уже в 17-й раз. Титула ”Региональное предприятие года” удостаиваются и приводятся в пример те предприятия, которые являются экономически успешными и важными для региона, и благодаря основной деятельности которых развивается и местная жизнь. Претендовавший на звание Incap является международным производителем электроники базирующимся на Сааремаа, который предлагает произведенные в Эстонии с помощью новейшей технологии качественные решения в области электронных устройств.