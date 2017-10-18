Реформист: налог на сладкие напитки был создан для заполнения пробелов в бюджете

Фракция Партии Реформ предлагает снять с повестки дня рассмотрение Закона о Налоге на сладкие напитки. По словам члена Финансовой комиссии Айвара Сыэрда, налог на подслащенные напитки является дискриминационным, который противоречит законодательству Европейского союза, который ведет за собой увеличение налогового бремени, что ухудшит конкурента способность наших Эстонских предпринимателей и создает бюрократию.

Цель данного законопроекта заключается в том, чтобы заполнить пробелы в бюджете.

”Нет исследований, подтверждающих, что налог на подслащенные напитки может снизить вес тела человека и повлиять на более здоровый образ поведения. Налог на сладкие напитки влияет на группу продуктов в доле которых, по исследованию Института развития здравоохранения, содержание сахара в продуктах составляет только 5-8% и потребление калорий составляют всего 1,5% от налоговой базы, тогда как другие типы продуктов с высоким содержанием сахара остаются,” — пояснил Сыэрд посредством пресс-релиза.

”Налог на сладкие напитки приведет к значительным административным расходам и бюрократизму и новым непроизводственным рабочим местам в государственном секторе. Опираясь на анализ Ernst & Young, в секторе алкоголя исчезнет 560 рабочих мест, и активная приграничная торговля алкоголем набирает обороты. Согласно датскому опыту, до отмены налога со стороны правительства пограничная торговля увеличилась до одной трети от объема рынка и тысячи людей потеряли работу,” — сказал Сыэрд.

”Фактически, за последние 17 лет производители сократили содержание сахара более чем на 12%, а к 2020 году добровольно взяли на себя задачу снижения содержания сахара еще на 10%. Для изменения более здорового образа жизни людей требуется больше, чем новый налог. Для предотвращения ожирения, надо повышать осведомленность людей в области питания, мотивировать их больше двигаться и улучшать маркировку продуктов,” — осведомил Сыэрд.

По словам Сыерда, на сегодня коалиция подвела законопроект налога о сладких напитках в юридический и правовой тупик, что подтверждается тем фактом, что за полгода не удалось написать даже просьбу об освобождении и государственной помощи для Европейской комиссии.