Реформа трудоспособности: оценивание стало строже, а хронические болезни часто не учитываются

С нового года вступила в силу реформа трудоспособности. Врачи отмечают, что оценивание трудоспособность стало более строгим, а хронические болезни часто не учитываются, пишет Eesti Päevaleht.

C 1 января началась реформа трудоспособности, и на новую оценочную систему перешли все пенсионеры по нетрудоспособности, большая часть которых уже имела данный статус на протяжении долгих лет.

Согласно новым правилам, они должны предъявить свои ходатайства об оценке в Кассу по безработице, раньше их отправляли в Департамент социального страхования.

364 человека все еще ждут решения

В январе Касса по безработице получила 4464 ходатайства. Почти столько же ходатайств, всего 4613, было представлено в Департамент социального страхования за полгода в 2016.

Из-за значительного увеличения объема работы по состоянию на вчерашний день были обработаны 4100 ходатайств, а значит 364 ходатайства все еще ждут рассмортения больше месяца. Согласно правилам, на каждое ходатайство необходимо дать ответ в течение 30 рабочих дней после того, как все недочеты ходатайства ликвидированы.

Согласно свежей статистике, из 4464 подавших ходотайство 2359 людям назначена частичная нетрудоспособность, а 799 — полная нетрудоспособности. В 845 случаях было решено, что трудоспособность не ухудшилась, и состояние здоровья не должно препятствовать выполнению работы — эти лица больше не будут получать пособие по нетрудоспособности.

Кроме того, в отношении 93 ходатайств завершено оценочное производство, а в 4 случаях ходатайство оставлено без оценки.

Оценивание стало строже

Согласно оценке врачей, оценивание трудоспособности стало более строгим. Член правления Союза врачей Ле Валликиви рассказала, что людей, которым ранее назначили нетрудоспособность, теперь все чаще оценивают как трудоспособных.

Это мнение разделяет и доктор Аннели Викс, чьих пациентов признали трудоспособными, хотя они долгие годы считались нетрудоспособным. Викс считает, что решения были несправедливыми, так как это были люди с множеством хронических болезней.

Инициировавший реформу трудоспособности государственный контроль назвал одним из недостатков тот факт, что от врачей в инфосистему поступает недостаточно подробная информация о пациентах. Валликиви объясняет, что иногда просто нет информации о пациенте, так как некоторые из них приходят к врачу лишь когда им требуется оформить инвалидность или нетрудоспособность.

Врач добавляет, что некоторые люди не решаются идти к врачу из-за социальных проблем, так как они знают, что не могут питаться рекомендуемой качественной едой, выкупить выписанные лекарства, оплатить реабилитационное лечение или транспорт, позволить себе услуги стоматолога. В результате у врачей нет о них достаточной информации, следуя из чего их могут ошибочно признать трудоспособными.

При этом Валликиви не исключает, что могут быть виноваты и сами врачи, которые не вводят необходимые данные в инфосистему.