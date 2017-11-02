Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

Вступающая в силу с нового года система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий. В декабре пенсионеры должны подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы размер пенсии не уменьшился, передает "Актуальная камера".



Как пояснила руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Каюмник, сейчас налог не начисляется на первые 236 евро пенсии, сообщает rus.err.ee.

"С нового года эта сумма больше не будет учитываться, то есть пенсии будут облагаться налогом уже с первого евро. Это значит, что если пенсионер не подал заявление в Департамент социального страхования об учете не облагаемого налогом минимума, тогда размер его пенсии может уменьшиться", — сказала Кати Каюмник.

Пенсионерам очень важно уже в декабре подать заявление в Департамент социального страхования для учета не облагаемого налогом минимума. Все те, у кого сейчас не подписан договор будут оповещены об изменениях.