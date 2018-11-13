РЕДКИЕ КАДРЫ: 20 лет назад открылся торговый центр Rocca al Mare, крупнейший в Прибалтике

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На этих выходных торговому центру Rocca al Mare исполняется 20 лет. Предлагаем вам вспомнить, как выглядел центр в те времена.