13.06.2018, 17:30

”Речь идет об историческом прорыве". Средняя зарплата спасателей вырастет до 1000 евро

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rus.delfi.ee
EST
Nisu 28 tulekahju 19.06.2017
Nisu 28 tulekahju 19.06.2017Foto: Andres Putting

Глава МВД Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сегодня окончательно договорились о повышении зарплат спасателям и сотрудникам спасательной службы. Согласно договоренности, средняя основная зарплата спасателей со следующего года вырастет до 1000 евро, то есть на 23,6%.

7,9 миллионов евро будут выделены в зарплатный фонд Спасательного департамента, что составляет 19,8% от размера фонда. В первую очередь вырастут зарплаты спасателей.

”Речь идет об историческом прорыве. Если раньше мы ступали маленькими шагами в сторону роста зарплат, то сейчас мы совершили большой рывок в верном направлении”, — сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт, который также пообещал, что зарплаты спасателей продолжат расти и в будущем. По словам министра, цель заключается в том, чтобы зарплаты спасателей достигли как минимум средней зарплаты по стране.

То, что со следующего года основной оклад спасателей будет равен 1000 евро, означает, что зарплаты вырастут на 23,6%. Зарплаты других сотрудников спасательной службы вырастут в среднем на 15,4%. Решение о конкретных цифрах принимает руководитель каждой сферы отдельно.

К основному доходу спасателя добавляются также 11% дополнительных выплат за ночные смены и работу в праздничные дни.

В 2017 году средний основной оклад спасателя составлял 808 евро, в 2019 году основная зарплата будет равна 1000 евро.

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