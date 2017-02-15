Ребрендинг автозаправок Statoil начнется весной

Сеть автозаправочных станций Statoil, уже открывшая в Мярьямаа первую станцию обслуживания под новым товарным знаком Circle K, весной приступит к ребрендингу остальных заправок.

Процесс изменения облика АЗС продлится до осени этого года, а точный график будет утвержден в конце марта, пишет rus.err.ee.

По словам директора по маркетингу Statoil Дианы Вейгель, на новой АЗС в Мярьямаа были опробованы технические решения по ребрендингу. Она подчеркнула, что несмотря на смену фирменного наименования, на всех АЗС сохранится тот же персонал, ассортимент предлагаемой продукции и услуг. Также не изменится и поставщик топлива.

"Мы покупаем топливо с нефтеперерабатывающих заводов в Европейском союзе, — пояснила Вейгель. — В поставках топлива ничего не изменится. Мы покупаем топливо не только из Швеции, среди наших партнеров — Orlen и Neste. Зависит, кто и что предлагает, и как проходит конкурс [на поставки]".