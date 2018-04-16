16.04.2018, 10:40

"Реальность совсем другая". Поработавший в Рапламаа дойщиком филиппинец разочарован

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rus.delfi.ee
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"Реальность совсем другая". Поработавший в Рапламаа дойщиком филиппинец разочарован
Jovel Bagayo ja Marilou Bagayo-Luks leiavad, et rekordilise piimanniga lehmasid pidav ettevõte pole Joveli suhtes ausalt käitunud. Augustikuine pilt.Anni Õnneleid

Филиппинец, приехавший в Эстонию работать дойщиком, обвиняет фирму в нарушении договоренностей, пишет Maaleht.

По его словам, перелет был компенсирован лишь частично, и теперь мужчина испытывает трудности с выплатой кредита, который он взял на родине для того, чтобы добраться до Эстонии. Фирма в свою очередь утверждает, что все свои обязательства выполнила.

Джовел Багайо, трудившийся на родине сварщиком, приехал на ферму в Рапламаа по приглашению своей сестры, которая уже некоторое время проработала там. Он говорит, что в первую очередь его мотивировало обещание работодателя оплатить билеты в оба конца.

В марте его девятимесячная рабочая виза закончилась и фирма купила ему билет домой стоимостью более чем 400 евро, но сообщила, что потраченные на прибытие в Эстонию 1007 евро не компенсирует.

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Исполнительный директор OÜ Kaiu LT l Сильвер Каск говорит, что о компенсации билетов в оба конца говорилось в контексте ”можно рассмотреть в случае хорошей работы” и стопроцентных гарантий не давалось. Однако, брат и сестра поняли это обещание буквально и были уверены, что, если мужчина будет хорошо работать, то получит компенсацию.

Претензий к филиппинцу по работе действительно не было. По состоянию здоровья он отсутствовал на рабочем месте всего два раза. Однажды по просьбе работодателя он пришел на работу больным, а в другой раз избавил его от бумажной волокиты, по просьбе Каска сказав в скорой, что боли и проблемы с дыханьем, которые возникли у него после нанесенного коровой удара в грудь, образовались в результате падения с велосипеда.

Каск подчеркивает, что компенсация стоимости перелета не зафиксирована в трудовом договоре и не являлась условием для его заключения. В связи с этим фирма не считает, что имеет какие-то либо обязательства, и путь домой был оплачен мужчине в качестве жеста доброй воли. Он говорит, что компенсировать одному человеку транспортные расходы нечестно по отношению к тем, кто за свой счет едет сюда, например, из Украины.

Перелет в Эстонию обошелся отцу четырех детей в четырехкратную среднюю филиппинскую зарплату. На эту сумму мужчина взял в кредит в банке.

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