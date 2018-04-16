"Реальность совсем другая". Поработавший в Рапламаа дойщиком филиппинец разочарован

Филиппинец, приехавший в Эстонию работать дойщиком, обвиняет фирму в нарушении договоренностей, пишет Maaleht.

По его словам, перелет был компенсирован лишь частично, и теперь мужчина испытывает трудности с выплатой кредита, который он взял на родине для того, чтобы добраться до Эстонии. Фирма в свою очередь утверждает, что все свои обязательства выполнила.

Джовел Багайо, трудившийся на родине сварщиком, приехал на ферму в Рапламаа по приглашению своей сестры, которая уже некоторое время проработала там. Он говорит, что в первую очередь его мотивировало обещание работодателя оплатить билеты в оба конца.

В марте его девятимесячная рабочая виза закончилась и фирма купила ему билет домой стоимостью более чем 400 евро, но сообщила, что потраченные на прибытие в Эстонию 1007 евро не компенсирует.

Исполнительный директор OÜ Kaiu LT l Сильвер Каск говорит, что о компенсации билетов в оба конца говорилось в контексте ”можно рассмотреть в случае хорошей работы” и стопроцентных гарантий не давалось. Однако, брат и сестра поняли это обещание буквально и были уверены, что, если мужчина будет хорошо работать, то получит компенсацию.