РБК: Активисты требуют расследовать деятельность бизнесмена Хиллара Тедера на Украине

Активисты молодежного националистического движения "Січ -14" (С-14) считают, что инвестор, собственник столичных ТРЦ "Район" и "Проспект" может быть причастным к финансированию терроризма на востоке Украины и поддерживать страну-агрессора. Требование расследовать соответствующие факты активисты высказали в своем письме к президенту Украины, Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) и Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает "РБК-Украина".

"Считаем необходимым обратиться к Вам, как к высшим органам государственной власти с требованием принять меры по расследованию фактов причастности скандального бизнесмена Хиллара Тедера, владельца компании Arricano и аффилированных предприятий к финансированию сепаратистских движений и страны-агрессора — Российской Федерации", — говорится в обращении.

По данным активистов, ТЦ "Район", которым владеет Хиллар Тедер, находится в ипотеке у российского банка "Санкт-Петербург", а значит, фактически, является собственностью российского предприятия".

Кроме того, по данным активистов, ТРЦ "Южная Галерея" Тедера, который ежедневно посещает 20 тыс. человек, продолжает активно работать в Крыму и нарушает законодательство Украины о запрете на двойную регистрацию юридического лица. С14 заявляет, что из полученных доходов от деятельности торгового центра, Тедер может платить налоги России и быть причастным к финансированию терроризма.

Активисты также отмечают, что Хиллар Тедер выступает активным лоббистом РФ, из-за чего в родной Эстонии "уже стал фигурантом громкого уголовного дела, открытого по факту политической коррупции против мэра Таллина Эдгара Сависаара".

"Считаем, что президентом Украины, Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины должна быть срочно начато расследование деятельности эстонско-российского предпринимателя Хиллара Тедера и срочно приняты к нему экономические санкции со стороны Украины", — говорится в обращении.

Как сообщалось в СМИ, 26 марта активисты "Січ 14" провели пикет возле ТЦ "Район" в Киеве, протестуя против финансирования терроризма в Украине.