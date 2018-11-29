Развитие электронной промышленности Эстонии находится на мировом уровне

Производственные услуги в сфере электроники — или же EMS — в любом случае означает модель, при которой сборка электронного продукта и связанного с ним функционала закупают в качестве услуги подряда от какого-то завода. Развитие сектора EMS — это постоянный рост сферы ответственности и расширение предлагаемых услуг. Если в начале изготавливались лишь простые модули из поставляемых заказчиком компонентов (например, поверхностный монтаж когда-то считался слишком сложным для подрядчика), то постепенно стали добавляться тестирование, монтаж крупных модулей вплоть до конечного продукта, после этого — закупка компонентов, услуги логистики модулей и т.д.

Понемногу у сборщиков появлялись компетенции по изготовлению целиковых продуктов и в итоге их производственные процессы оказывались лучше, чем у заказчика, поскольку широкая номенклатура продуктов и постоянное давление эффективности делали свою работу. Так что был лишь вопрос времени, когда заводы по сборке будут вовлечены в развитие производственных процессов — им стали доверять поточные линии, проектирование приспособлений и тестовых систем, и изготовление прототипов. Также их задействовали в развитии продукта, потому что параллельное развитие продуктов и производственных процессов обеспечивает быстрый выход на рынок и исключает неприятные сюрпризы при производстве.

Эстонские заводы EMS также прошли эти этапы — так Elcoteq Tallinn был первым таким заводом в мире, которому в 1997 г. доверили производство мобильных телефонов вплоть до потребительской упаковки. Развитием производственных процессов и оборудования для тестирования местные заводы EMS также уже занялись 20 лет назад.

Из услуг подряда в партнерство по производству

Если в начале электроника была некой отдельной сферой — в том числе и по части конечных продуктов (телевизор, радиоприемник, телефон), то теперь все большая часть продукции электронной промышленности интегрирована в другие товары — будь то автомобили, самолеты, разные машины, дома или даже одежда. Это означает, что если изначально заказчиками производственных услуг в сфере электроники были сами производители электроники, то теперь основная деятельность заказчиков может быть очень разнообразной — начиная от одежды и логистики, и до современных смарт-решений.

На этих предприятиях часто нет — или же как правило нет — своей компетенции по производству электроники. Разумеется, они могут эту компетенцию получить — будь то через приобретение какого-то электронного производства или же построив свой завод. Но чаще это экономически необоснованно, поскольку этот же ресурс можно эффективно использовать на развитие своей основной деятельности, а производство электроники доверить экспертам в сфере EMS.

Поэтому все больше производства электроники и компетенции по ее развитию сосредотачивается именно на предприятиях EMS, и более неверно говорить о простых подрядах, но речь идет уже о партнерском производстве, где каждый развивает свои ключевые умения. Многие заводы EMS уже развили и умение разработки продуктов как внутри предприятия, так и через партнерскую сеть, чтобы обеспечить заказчику электронные решения по принципу ”под ключ”. Разумеется, такие решения сегодня содержат в себе и разнообразное программное обеспечение. Поэтому подрядная электронная промышленность довольно далеко ушла от начального ”просто подряда” и занимается большей частью жизни продукта — от развития до ремонта.

Подряд или развитие бренда?

Часто говорят, что заводы EMS должны создавать свои бренды и уже под своим именем развивать, производить и реализовывать продукты. Такая деятельность широко распространена в электронной промышленности Китая и других стран Азии, но не в западном мире. Исключением являются, скорее, малые, особенно начинающие предприятия, которые только ищут свою нишу и вначале берутся за любую работу.

Крупные предприятия, особенно если у них уже много заводов и немало крупных клиентов, сознательно сделали стратегический выбор в пользу модели подряда, и все производство выстроено, исходя из этого. Свой же продукт означает, как правило, быструю потерю клиентов по подрядам и доходов, крупные инвестиции в развитие товара и маркетинг, а также и будущие судебные разбирательства по защите интеллектуальной собственности. Но предприятия EMS могут участвовать в развитии продуктов других промышленных секторов и быть для них партнерами.