Развитие электронной промышленности Эстонии находится на мировом уровне

Вчера на проходящем в Таллинне международном семинаре, посвященном электронной промышленности, специалисты данной сферы анализировали тенденции развития этой области производства и перспективы на будущее. Руководитель Союза электронной промышленности Эстонии Арно Кольк дает обзор тех направлений развития, которые наиболее влияют на этот сектор как в Эстонии, так и в мировом масштабе.
Международная электронная промышленность уже десятилетиями использует услуги по производству, отмечает Кольк. Наибольшее количество примеров этого можно найти в производстве электроники в США, где с 70-х гг прошлого столетия многие предприятия — в том числе и космические и оборонные — доверяли сборку электронных модулей специализированным на этом компаниям. В 80-ые гг к этому добавилось и производство компьютерных модулей.
Но не так широко известно, что и у эстонского сектора производственных услуг в сфере электроники (EMS — Electronics Manufacturing Services) довольно длинная история, которая достигает 70-ых годов минувшего столетия, когда на Lääne Kalur, Harju KEK, Palivere EMT и других учреждениях, связанных, в основном, с колхозами, стали возникать электронные цеха. На них брались за многие подряды — в том числе для Punane RET, Института кибернетики и, даже, космической промышленности СССР. На сегодня многие из этих предприятий — разумеется, в новом виде — вполне здравствуют и продолжают заниматься производством электроники.
Развитие сферы производственных услуг в сфере электроники: постепенно к предложению целиковых услуг
Производственные услуги в сфере электроники — или же EMS — в любом случае означает модель, при которой сборка электронного продукта и связанного с ним функционала закупают в качестве услуги подряда от какого-то завода. Развитие сектора EMS — это постоянный рост сферы ответственности и расширение предлагаемых услуг. Если в начале изготавливались лишь простые модули из поставляемых заказчиком компонентов (например, поверхностный монтаж когда-то считался слишком сложным для подрядчика), то постепенно стали добавляться тестирование, монтаж крупных модулей вплоть до конечного продукта, после этого — закупка компонентов, услуги логистики модулей и т.д.
Понемногу у сборщиков появлялись компетенции по изготовлению целиковых продуктов и в итоге их производственные процессы оказывались лучше, чем у заказчика, поскольку широкая номенклатура продуктов и постоянное давление эффективности делали свою работу. Так что был лишь вопрос времени, когда заводы по сборке будут вовлечены в развитие производственных процессов — им стали доверять поточные линии, проектирование приспособлений и тестовых систем, и изготовление прототипов. Также их задействовали в развитии продукта, потому что параллельное развитие продуктов и производственных процессов обеспечивает быстрый выход на рынок и исключает неприятные сюрпризы при производстве.
Эстонские заводы EMS также прошли эти этапы — так Elcoteq Tallinn был первым таким заводом в мире, которому в 1997 г. доверили производство мобильных телефонов вплоть до потребительской упаковки. Развитием производственных процессов и оборудования для тестирования местные заводы EMS также уже занялись 20 лет назад.
Из услуг подряда в партнерство по производству
Если в начале электроника была некой отдельной сферой — в том числе и по части конечных продуктов (телевизор, радиоприемник, телефон), то теперь все большая часть продукции электронной промышленности интегрирована в другие товары — будь то автомобили, самолеты, разные машины, дома или даже одежда. Это означает, что если изначально заказчиками производственных услуг в сфере электроники были сами производители электроники, то теперь основная деятельность заказчиков может быть очень разнообразной — начиная от одежды и логистики, и до современных смарт-решений.
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На этих предприятиях часто нет — или же как правило нет — своей компетенции по производству электроники. Разумеется, они могут эту компетенцию получить — будь то через приобретение какого-то электронного производства или же построив свой завод. Но чаще это экономически необоснованно, поскольку этот же ресурс можно эффективно использовать на развитие своей основной деятельности, а производство электроники доверить экспертам в сфере EMS.
Поэтому все больше производства электроники и компетенции по ее развитию сосредотачивается именно на предприятиях EMS, и более неверно говорить о простых подрядах, но речь идет уже о партнерском производстве, где каждый развивает свои ключевые умения. Многие заводы EMS уже развили и умение разработки продуктов как внутри предприятия, так и через партнерскую сеть, чтобы обеспечить заказчику электронные решения по принципу ”под ключ”. Разумеется, такие решения сегодня содержат в себе и разнообразное программное обеспечение. Поэтому подрядная электронная промышленность довольно далеко ушла от начального ”просто подряда” и занимается большей частью жизни продукта — от развития до ремонта.
Подряд или развитие бренда?
Часто говорят, что заводы EMS должны создавать свои бренды и уже под своим именем развивать, производить и реализовывать продукты. Такая деятельность широко распространена в электронной промышленности Китая и других стран Азии, но не в западном мире. Исключением являются, скорее, малые, особенно начинающие предприятия, которые только ищут свою нишу и вначале берутся за любую работу.
Крупные предприятия, особенно если у них уже много заводов и немало крупных клиентов, сознательно сделали стратегический выбор в пользу модели подряда, и все производство выстроено, исходя из этого. Свой же продукт означает, как правило, быструю потерю клиентов по подрядам и доходов, крупные инвестиции в развитие товара и маркетинг, а также и будущие судебные разбирательства по защите интеллектуальной собственности. Но предприятия EMS могут участвовать в развитии продуктов других промышленных секторов и быть для них партнерами.
Также говорят, что у промышленности запада нет будущего и все производится в Китае. Да, рост китайской промышленности впечатляет и у сектора электроники в этом своя часть. Но и в Европе производство электроники далеко не умерло — скорее даже наоборот. Для клиентов важны европейское качество, более простое взаимопонимание, быстрые и гибкие поставки. По данным in4ma — ведущей фирмы по анализу сектора EMS — в Западной Европе по-прежнему работают более 1300 предприятий EMS, что в 4 раза больше, чем в Восточной Европе. По части оборота западноевропейский сектор EMS также впереди, но у восточноевропейского более быстрый рост. Поэтому нет никаких причин считать, что в Эстонии не стоит сегодня или в будущем заниматься производством электроники.
Эстонские предприятия EMS и инженерные бюро образуют сильную производственную базу, которая позволяет нам в сотрудничестве с другими секторами создавать умные и с высокой добавочной стоимостью продукты, и успешно их экспортировать.
Союз электронной промышленности Эстонии — это современное международное объединение как для опытных местных производителей электроники, начинающих стартапов, так и для международных электронных производств. 29 ноября союз организует в Таллинне международный семинар, посвященный электронике, который соберет вместе представителей электронной промышленности со всей Европы для знакомства с производственными услугами в сфере электроники в Европе, а также с возможностями эстонской электронной промышленности в разрезе всей ценностной цепи этого сектора