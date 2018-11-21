Разумное кредитование. Собираясь взять кредит, тщательно взвесьте свое решение

Лизинги, кредиты, рассрочки, ипотека – возможность взять в долг и приобрести желаемое немедленно сейчас стала настолько обыденной, что лишь единицы умудряются жить, не обращаясь к помощи кредитных учреждений.

Некоторые займы действительно можно понять и оправдать. Тогда как остальные ничего, кроме недоумения, не вызывают. О том, как правильно брать кредиты, чтобы не попасть в неприятности, рассказывают специалисты: Эдуард Кимаск, член правления Omega Laen и Мария Тульбина, руководитель по маркетингу Omega Laen.

Кредиты выдает огромное количество фирм. Чем вы отличаетесь от банков, которые занимаются тем же самым?

Отличия в условиях. Например, банки работают с беззалоговым сегментом, то есть потребителями, которые берут кредиты без какого-либо залогового имущества. У нас в фирме, а также некоторых других, кредиты выдаются только под залог недвижимости. Зато у нас куда более выгодные проценты, мы более гибкие в принятии решений и выдаем кредиты в ситуациях, когда банк отказывает. Кроме того, мы намного быстрее принимаем решение по запросам. И еще немаловажно, наша фирма может выдать кредит, даже если на жилье уже имеется ипотека в пользу банка. В некоторых ситуациях это спасительная возможность: например, если речь идет о рефинансировании уже имеющихся кредитов или оплате лечения. В других случаях такой кредит также поможет справиться с ремонтом и другими крупными тратами, на которые в данный момент нет большой суммы денег.

Разные цели

Но в залог оставляется недвижимость. Смысл так рисковать?

Если сравнивать нас с банками, то выяснится, что банку куда проще проверить всю историю клиента и принять решение о выдаче ему займа без залога. Мы так рисковать не можем. И такой серьезный залог для нас гарантия того, что человек будет поступать ответственно. Кроме того, ситуации бывают очень разные. Например, семья, которая нуждается в новом жилье, но не может накопить на первый взнос. Тогда в залог берется и имеющаяся квартира и приобретаемое имущество, выдается необходимая для покупки сумма в полном размере. Затем люди спокойно выплачивают свой кредит. Во-вторых, банк может не дать нужную сумму, а человеку нужно сделать ремонт. Он прекрасно знает, что справится с выплатами, ну а мы лишь помогаем ему в этом.

Идеальная картина. Неужели не бывает должников?

Все бывает. Именно поэтому мы хотим рассказать людям, насколько важно принимать взвешенные решения. И выше мы перечислили цели, на которые охотно выделим средства. Цели, которые оправданы и разумны. Кстати, еще к таким «благородным» порывам можно добавить и реструктуризацию долгов. Очень распространенные случаи, когда люди набирают быстрых кредитов, а потом получается так, что они работают исключительно на выплату процентов. В такой ситуации проще обратиться к нам. Мы выдадим кредит, с помощью которого будут закрыты все дорогостоящие (под более высокий процент взятые) кредиты. Затем человек будет выплачивать свой долг нам. Ипотечные кредиты (кредиты под залог недвижимости) в сравнении с беззалоговыми кредитами имеют более низкий процент и имеется возможность погашать кредит в течение более долгого времени, таким образом существенно сократив ежемесячную нагрузку по платежам.

В отпуск под залог жилья

Какие кредиты вы можете назвать необдуманными?

Сначала лучше рассказать про возрастные группы заемщиков. Как уже говорилось, кредиты под залог недвижимости достаточно серьезный сдерживающий фактор. Как правило, возрастная категория клиентов – двадцать - тридцать лет. И когда мы спрашиваем их о назначении кредита, понимаем, что поступок действительно обдуман: там практически не бывает спонтанных и бездумных решений.

Но есть и другая категория, это самые сложные заемщики, которым мы хотим еще раз напомнить об ответственности. Возрастная категория - от двадцати лет. Молодые ребята, у которых, как правило, своего жилья нет, но за которых готовы вступиться родители. Мы за десять лет работы на эстонском рынке насмотрелись всякого, но иногда все же удивляемся тому, на что молодежь берет кредиты.

Например?

Из недавней практики история: приходит молодой человек, приводит родителей. Закладывает родительскую квартиру ради покупки подержанного автомобиля. Некоторым очень нужен новый телефон - родители любимому ребенку отказать не могут. Кто-то брал кредит на свадьбу, кто-то на отпуск. Все это под залог недвижимости.

Были случаи, когда клиенты растворялись и квартира шла с молотка?

Всякое бывало. Поэтому мы всегда очень внимательно смотрим финансовую историю ходатайствующего: например, частая смены работы ходатайствующим считается тревожным сигналом. Но поймите, ни у одного кредитного общества нет цели завладеть чужой недвижимостью. Мы до последнего пытаемся найти клиента, прекратившего выплаты, и если он на связь не выходит, то обращаемся уже к владельцам недвижимости. Тогда они принимают на себя обязательства по выплате кредита.

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Но ведь кредит брал другой человек, какое отношение к нему имеют владельцы недвижимости?

Если у недвижимости другие владельцы, то при оформлении кредита они приходят к нотариусу, где им еще раз объясняют смысл их поступков и ответственность. Мы действуем строго в рамках закона. Поэтому, если заемщик пропадает, начинается такая работа. Кстати, если клиент сам выходит на связь, объясняет, что у него изменились обстоятельства и в данный момент с выплатами возникают сложности, мы всегда идем навстречу. Можем предоставить реструктуризацию долга, можем предоставить «отпуск» - несколько месяцев, чтобы человек нашел работу и не переживал, что за это время у него накопятся долги. Мы всегда стараемся найти оптимальное решение. В крайнем случае, а это должна быть совсем сложная ситуация, мы действительно выставляем квартиру на аукцион. Но прежде предлагаем клиенту самому попробовать ее продать – так может оказаться выгоднее, и после продажи имущества и закрытия кредита у него на руках могут остаться деньги.

Как выбрать правильное кредитное учреждение?

Людям важнее всего получить максимально низкий процент. Поэтому они ищут самое выгодное предложение. Но прежде чем клюнуть на заманчивые цифры запросите предложение и обязательно посмотрите не только на ставку процента, но и на размер ежемесячного платежа и итоговую сумму выплат. На рынке сейчас действует множество финансовых учреждений - это и банки, и кредитно-сберегательные общества, и кредитные фирмы. Все они предлагают разные условия. Не спешите! Посмотрите всю подноготную. Иногда низкий процент не является гарантией самых выгодных платежей. Например, часто кредитно-сберегательные союзы используют отличную от банковской методику расчета процентов, что вводит в заблуждение клиентов, которые ведутся на низкую ставку, а в реальности платежи далеко не такие выгодные. Обязательно учтите и то, что за заключение договора придется заплатить: кто-то потребует деньги сразу, кто-то вычтет эти платежи из выдаваемого кредита.

Многие заманивают калькуляторами, предлагая на сайте расчет по минимальной ставке, а фактически оформляя кредит по куда более высокому проценту.

Да, такое не редкость. Мы так никогда не работаем, иначе клиент никогда больше не обратится в нашу фирму. Наши проценты максимально приближены к реальным, но ситуации у всех разные. Например, кредит на приобретение жилья мы будем считать по минимальной ставке. Если деньги нужны на какие-то сиюминутные прихоти, процент будет другой. Но в любом случае, принимая решение, человек должен понимать, что жизненная мудрость права: в долг берете чужие деньги и на время. А отдаете свои и навсегда.

Внимание! Вы имеете дело с финансовой услугой. До заключения договора ознакомьтесь с условиями и при необходимости посоветуйтесь со специалистом.