Разрешения на экспорт в Россию восстановлены

По данным официального сайта России, эстонским предприятиям пищевой промышленности разрешения на экспорт были восстановлены.

Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор сообщила на своем сайте о восстановлении недавно приостановленных разрешений на экспорт эстонским предприятиям пищевой промышленности, пишут "Деловые Ведомости".

По-прежнему разрешений нет у предприятий, которые более трех лет не экспортировали товар в Россию.

Недавно Россельхознадзор удалил из списка предприятий, имеющих разрешение на экспорт продукции в Россию, большинство европейских предприятий пищевой промышленности, в т.к. большинство эстонских предприятий.