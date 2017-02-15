15.02.2017, 20:30

Разрешения на экспорт в Россию восстановлены

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rus.delfi.ee
EST
Marketi avamine
Foto: Karin Kaljuläte

По данным официального сайта России, эстонским предприятиям пищевой промышленности разрешения на экспорт были восстановлены.

Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор сообщила на своем сайте о восстановлении недавно приостановленных разрешений на экспорт эстонским предприятиям пищевой промышленности, пишут "Деловые Ведомости".

По-прежнему разрешений нет у предприятий, которые более трех лет не экспортировали товар в Россию.

Недавно Россельхознадзор удалил из списка предприятий, имеющих разрешение на экспорт продукции в Россию, большинство европейских предприятий пищевой промышленности, в т.к. большинство эстонских предприятий.

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