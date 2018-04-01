Разработчик софта SAP признан самой дорогой немецкой компанией

Самым дорогим в Европе признан концерн Shell, биржевая стоимость которого оценена в 213 млрд евро. Лидерами мирового рейтинга стали информационные и компьютерные компании.

Фирма SAP, занимающаяся разработкой программного обеспечения для автоматизированного управления бизнес-процессами, признана самой дорогой немецкой компанией. Биржевая стоимость SAP оценивается примерно в 104 млрд евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на консалтинговую компанию Pricewaterhouse Coopers (PwC) в воскресенье, 1 апреля.

Таким образом, разработчик ПО опередил такие крупные компании, как Siemens (94 млрд евро) и Volkswagen (84,6 млрд евро). В первую десятку вошли также страховая компания Allianz (84 млрд евро), фармацевтический концерн Bayer (80,5 млрд евро) и автостроители Daimler и BMW (77 и 57 млрд евро). Согласно исследованию, сто самых дорогих немецких компаний увеличили свою биржевую стоимость с 2014 года в общей сложности на 33 процента.

Самые дорогие фирмы в мире — Apple, Alphabet и Microsoft

Несмотря на то, что SAP — один из крупнейших в мире разработчиков ПО, тем не менее он не попал в первую десятку ни европейского, ни мирового общего рейтинга. Самым дорогим в Европе признан британско-нидерландский нефтяной концерн Shell, биржевая стоимость которого оценена в 213 млрд евро. За ним следуют производитель продуктов питания Nestle и фармацевтический гигант Novartis из Швейцарии.

В мировом биржевом рейтинге в первую десятку попали только компании из США и Китая. Причем первая тройка состоит из компаний, специализирующихся на информационных и компьютерных технологиях. Так, на первом месте оказалась компания Apple с биржевой стоимостью в 703 млрд евро, на втором — компания Alphabet, управляющая активами Google, а третью строчку рейтинга заняла корпорация Microsoft.