14.05.2018, 11:20

Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

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rus.delfi.ee
EST 1
Favor, Heiki Raasik, Mart Proos
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает rus.err.ee.

В 2017 году в среднем женщины зарабатывали в час на 1,6 евро меньше, чем мужчины — 6,26 евро против 7,91 евро. При этом по сравнению с 2016 годом средняя почасовая брутто-зарплата как у женщин, так и у мужчин выросла на 3,7%, сообщил в понедельник, 14 мая, Департамент статистики.

В 2017 году самый высокий гендерный разрыв в оплате труда наблюдался в финансовой и страховой деятельности — в этих отраслях мужчины зарабатывали на 38,2% больше женщин.

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