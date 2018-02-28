Разница между самой дорогой и самой дешевой квартирой в Эстонии — более 8000 раз

По данным портала City24, сейчас самая дорогая квартира продается в Таллинне на улице Рюйтли. Стоит она 2,5 миллиона евро, пишет Eesti Ekspress.

Квартира, описанная как особняк с уникальным средневековым убранством, скорее и напоминает именно частный дом: 328 квадратов, семь комнат. К этому всему прилагается внутренний двор, летом утопающий в зелени.

По данным того же источника, одни из самых дешевых квартир продаются в Синимяэ в Ида-Вирумаа — две комнаты, 40,2 кв. м., и в Вяндра в Пярнумаа — также две комнаты, всего 26,9 кв.м. Их стоимость — всего 300 евро,

Таким образом, разница в цене между самой дорогой и самой дешевой квартирами составляет 8 333 раз, разница в цене квадратного метра между таллиннской и синимяэской квартирами — более 1 000 раз.

Еще недавно самая дешевая квартира продавалась в деревне Вийзу волости Роосна-Аллику. Судебный исполнитель продавал однокомнатную квартиру с аукциона всего за 115 евро.