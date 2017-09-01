Ратас: всеохватный экономический рост принесет повышение зарплат и достойные пенсии

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии во втором квартале 2017 года вырос на 5,7%, а средняя зарплата — на 6,8%. По словам премьер-министра Юри Ратаса, рост доходов населения и уже несколько кварталов подряд ускоряющийся темп роста экономики несомненно радуют, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Наша цель — устойчивый и всеохватный экономический рост, затрагивающий всех жителей Эстонии. Для снижения социального неравенства необходимо обеспечить работающим справедливые зарплаты, а пожилым и нуждающимся людям достойные пенсии и пособия. Важными предпосылками этого являются сильная экономика и начатые правительством изменения: повышение необлагаемого налогом минимума, пенсионная реформа и реформа системы здравоохранения”, — отметил Ратас.

”Хочу признать и поблагодарить жителей и предпринимателей Эстонии за плодотворную работу. Положительной тенденцией является восстановление роста производительности, который во втором квартале можно уже сравнить с ростом ВВП. Однако пространство для роста еще остается в секторе экспорта, который должен внести больший вклад в рост экономики”, — подчеркнул Юри Ратас.

По словам премьер-министра, первое полугодие ясно свидетельствует о том, что в потенциале роста экономики Эстонии нет повода сомневаться. ”В то же время, мы несомненно должны продолжить работу для обеспечения устойчивости и долговременности интенсивного экономического роста”.