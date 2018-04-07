Ратас в Ярвамаа: рост производительности труда помогает обеспечить стабильный экономический рост

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня Ярвамаа, где познакомился с молочным производством E-Piim и его планами на будущее, которые глава правительства назвал важными для оживления эстонской экономики, пишет Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, сегодня в Эстонии в день экспортируется приблизительно 500 тонн молочного сырья.

”Если мы хотим улучшить позицию эстонских сельхозпроизводителей и быть конкурентоспособными на зарубежных рынках, эстонские предприятия должны двигаться в области экспорта в сторону большей добавленной стоимости, — сказал Ратас. — Создаваемое в Пайде под руководством E-Piim современное молочное производство является большим шагом вперед в этой области. Завод, создаваемый в том числе и с помощью государства, позволит повышать стоимость молочного сырья уже в Эстонии и таким образом зарабатывать по меньшей мере на 15 миллионов евро в год больше”.

По словам Ратаса, увеличение добавленной стоимости молочных продуктов является полезным в нескольких смыслях. Это гарантирует более высокие и стабильные закупочные цены для сельхозпроизводителей, повышает производительность труда в данном секторе. ”В конечном итоге более сильный молочный сектор способствует как экономическому росту, так и росту доходов людей”, — отметил премьер-министр.