07.04.2018, 10:35

Ратас в Ярвамаа: рост производительности труда помогает обеспечить стабильный экономический рост

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rus.delfi.ee
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Ратас в Ярвамаа: рост производительности труда помогает обеспечить стабильный экономический рост
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня Ярвамаа, где познакомился с молочным производством E-Piim и его планами на будущее, которые глава правительства назвал важными для оживления эстонской экономики, пишет Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, сегодня в Эстонии в день экспортируется приблизительно 500 тонн молочного сырья.

”Если мы хотим улучшить позицию эстонских сельхозпроизводителей и быть конкурентоспособными на зарубежных рынках, эстонские предприятия должны двигаться в области экспорта в сторону большей добавленной стоимости, — сказал Ратас. — Создаваемое в Пайде под руководством E-Piim современное молочное производство является большим шагом вперед в этой области. Завод, создаваемый в том числе и с помощью государства, позволит повышать стоимость молочного сырья уже в Эстонии и таким образом зарабатывать по меньшей мере на 15 миллионов евро в год больше”.

По словам Ратаса, увеличение добавленной стоимости молочных продуктов является полезным в нескольких смыслях. Это гарантирует более высокие и стабильные закупочные цены для сельхозпроизводителей, повышает производительность труда в данном секторе. ”В конечном итоге более сильный молочный сектор способствует как экономическому росту, так и росту доходов людей”, — отметил премьер-министр.

Согласно плану, завод должен начать работу через два года, то есть летом 2020-го. ”Завод, строящийся в Центральной Эстонии, даст толчок развитию как города Пайде, так и экономики и промышленности Ярвамаа в целом. Более сотни новых рабочих мест помогут улучшить ситуацию с занятостью и оживить сельскую жизнь. Речь идет о прекрасном событии с точки зрения всего развития региона”, — сказал Ратас.

Строительство нового молочного производства поддерживается 15 миллионами евро из Программы развития сельской жизни 2014-2020, 85 процентов этой суммы покрывает Европейский союз, самофинансирование Эстонии составляет 15%. Инструмент поддержки, целевой группой которого в Эстонии был выбран молочный сектор, поддерживает крупные проекты по обработке и продвижению молочной продукции.

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Помимо молочного производства E-Piim премьер-министр посетил также гимназию Ярва-Яани, где дал урок в качестве приглашенного лектора, и встретился с руководством волости Ярва.

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