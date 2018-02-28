Ратас в принципе не против создания коалиции центристов и реформистов

Председатель Центристской партии, нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас не исключил возможности создания после парламентских выборов правящей коалиции, в которую вошли бы центристы и реформисты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на err.ee.

"До выборов коалиции не создают, — сказал Ратас в интервью порталу новостей вещания ERR.ee. — Коалиции формируют, учитывая то, с кем вообще можно программно сотрудничать, но как председатель Центристской партии я очень надеюсь, что 2019 год будет политически зрелым, что автоматически исключать (какое-либо сотрудничество) уже не будут. По крайне мере, мы этого не делаем".

Юри Ратас добавил, что цель Центристской партии — выиграть парламентские выборы, чего не было уже 16 лет,

Выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта 2019 года.