Ратас в Латвии: балтийский газовый рынок нуждается в надежности и общих правилах функционирования

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис посетили Инчукалнс, чтобы обсудить вопросы, связанные с сооружением регионального СПГ–терминала. Это третья встреча премьер-министров, посвященная будущему газовой инфраструктуры, ранее они совершили совместные визиты в Палдиски и Клайпеду, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Я рад, что вместе с латышским и литовским коллегами смог посетить объекты газовой инфраструктуры всех трех стран Балтии. Это были важные встречи, позволившие зафиксировать общие позиции и найти наилучшее решение в части будущего газовой инфраструктуры”, — сказал премьер-министр Ратас после встречи. ”Важность регионального сотрудничества по этому вопросу нельзя недооценивать — повышение многообразия источников поставки, а также обеспечение стабильной и безопасной поставки природного газа служат общим интересам стран Балтии”, — добавил он.

По словам премьер-министра, Эстония поддерживает дальнейшее продвижение планов в части регионального СПГ-терминала. ”Мы готовы обсудить различные форматы сотрудничества, однако условием создания работающего газового рынка и сооружения затратоэффективных объектов инфраструктуры являются общие правила функционирования рынков стран Балтии и прекращение государственной помощи”, — сказал Ратас и добавил, что эстонское государство не желает поддерживать проекты за счет денег налогоплательщиков.

Говоря о дальнейших шагах, премьер-министр сказал, что проектировщиками должна быть предложена удовлетворяющая региональные потребности инфраструктура СПГ, которая учитывала бы как эстонские и литовские проекты терминалов, так и распложенное в Латвии хранилище природного газа. ”Страны Балтии должны приложить общие усилия, чтобы обеспечить для предлагаемой инфраструктуры софинансирование со стороны Европейского союза”, — сказал Ратас.

Региональный СПГ-терминал на берегу Финского залива — это один из элементов в пакете, включающем также эстонско-финское газовое соединение Baltic Connector и литовско-польское газовое соединение GIPL. Этот список важных проектов газовых инфраструктур был согласован еще в 2013 году с целью объединить страны Балтии и Финляндию с общим газовым рынком ЕС и создать возможности для увеличения многообразия источников поставки газа.