Ратас: у Эстонии и Финляндии есть все возможности для превращения в единый инвестиционный регион

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Хельсинки с финскими предпринимателями и поблагодарил их за многолетние инвестиции в экономику Эстонии. ”Финляндия является для Эстонии главным экономическим партнером, который сыграл очень важную роль в том, что Эстонии смогла успешно развиваться на протяжении 26 лет”, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”В прошлом году доля торговли товарами и услугами между Эстонией и Финляндией составила целых 27% от ВВП Эстонии. Жители Финляндии посетили Эстонию 2,3 миллиона раз и в совокупности провели в Эстонии более 6 миллионов ночей. Каждому понятно, что за этими цифрами стоит много рабочих мест”, — добавил премьер.

По словам премьер-министра Ратаса, Эстонию и Финляндию уже какое-то время можно считать единым экономическим регионом, но у нас есть потенциал для большего. И Эстония считает очень важным начать лучше использовать этот потенциал.

”Эстонская экономика должна трансформироваться из экономики, основанной на рабочей силе, в экономику, в которой главную роль играют знания. Я уверен, что единственная возможность оставаться конкурентоспособными в быстро развивающейся глобальной экономической среде — это развивать трансграничное сотрудничество. Сотрудничество в первую очередь между научным учреждениями и предприятиями, поддерживающими создание и распространение знаний”, — добавил Ратас.

О широких возможностях сотрудничества Финляндии и Эстонии в области экономики говорится уже годы, и многое уже сделано, но теперь пришло время для ускорения. ”Мы должны взять более дальний прицел, чем платформа X-road или объединенные цифровые услуги. У нас есть все возможности для превращения в единый инвестиционный регион и для усиления конкурентоспособности друг друга”, — резюмировал Ратас.