30.01.2019, 15:20

Ратас: реформа безналогового минимума увеличила доход большинства его получателей

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas 27.november
Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

По словам премьер-министра Юри Ратаса, реформа освобожденного от подоходного налога минимума была самым важным и принципиальным решением правительства в области налоговой политики, и оно, согласно имеющимся на сегодня данным, себя оправдало, поскольку увеличило доход большинства получающих его людей.

Ратас напомнил, что целью реформы безналогового минимума было уменьшение неравенства в доходах, рост солидарности в обществе, а кроме того, облегчение налогового бремени для людей с низким и средним уровнем доходов. Уменьшение налогового бремени для людей с низкими доходами поддерживается большинством населения, что, по словам Ратаса, показал и проведенный осенью Налогово-таможенным департаментом опрос общественного мнения.

Правительство обсудит первоначальные результаты налоговой реформы на завтрашнем кабинетном заседании с участием представителей Министерства финансов и Налогово-таможенного департамента.

Предварительные подсчеты Министерства финансов показывают, что в результате реформы вырос или остался прежним уровень доходов 86 процентов людей: из всех получателей дохода в прошлом году от реформы выиграло 63 процента, еще у 23 процентов уровень дохода остался без изменений.

Согласно обнародованным сегодня данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году из всех получателей дохода безналоговым минимумом в предусмотренном объеме воспользовалось 415 000 человек, или 42 процента, меньше разрешенного использовали безналоговый минимум 519 000 тысяч человек, или 52 процента, а больше разрешенного — 62 000, то есть 6 процентов получающих доход лиц.

Люди, которые воспользовались безналоговым минимумом в объеме меньше предусмотренного, смогут ходатайствовать о возврате средств в общем объеме примерно в 141 миллион евро. Люди, использовавшие безналоговый минимум в большем объеме, по данным налогового департамента, должны будут доплатить примерно 12 миллионов.

Окончательный объем подлежащих возврату и доплате сумм выяснится после подачи налоговых деклараций. Декларации можно подавать в период с 15 февраля до 1 апреля.

Реформа свободного от подоходного налога минимума была частью коалиционного соглашения и правительственной программы действий.

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