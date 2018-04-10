Ратас: Rail Baltic — момент истины для балтийского сотрудничества

По его словам, очень важно, чтобы быстрое и экологичное железнодорожное сообщение с Европой возникло по плану в 2026 году, и чтобы предприниматели Балтийских стран, а также Финляндии и Польши могли уже сейчас присоединиться к данному проекту. Ратас отметил, что конференция Rail Baltica Global Forum, которая собрала в Таллинне около 500 политиков, представителей европейских институтов власти, ведущих деятелей железнодорожного и логистического сектора, а также предпринимателей из других сфер, является важной частью этого процесса, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Мы следуем требованию Европейской комиссии, согласно которому привлекать предпринимателей следует на как можно более ранней стадии. И я очень рад тому, что объединение Rail Baltica Business Network было создано уже в 2015 году и стало главным форумом для деловых дискуссий, связанных с проектом. Я благодарю Европейскую комиссию за его поддержку”, — заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что пути сообщения должны быть приоритетом и следующего долгосрочного бюджета Европейского союза после 2021 года. ”Эстония является убежденным сторонником программы Connecting Europe Facility, это чрезвычайно важный инструмент для реализации проекта Rail Baltic”, — сказал Ратас.

Rail Baltica Global Forum проходит в Таллинне 10-11 апреля. В первый день дискуссия сфокусируется на будущем трансъевропейских транспортных коридоров, второй день посвящен предприятиям, которые заинтересованы в сотрудничестве с проектом.