20.06.2018, 21:32

Ратас призвал юных предпринимателей вырастить из ученических фирм жизнеспособные предприятия

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rus.delfi.ee
EST
Ратас призвал юных предпринимателей вырастить из ученических фирм жизнеспособные предприятия
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

Сегодня премьер-министр Юри Ратас принимал в Доме Стенбока представителей лучших ученических фирм и их руководителей, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Ратас поблагодарил юных предпринимателей, их родителей и учителей за то, что они готовы идти на риск и делать что-то, что будет влиять на экономику Эстонии пять, десять и даже 20 лет спустя. ”Благодарю вас за то, что вы делаете больше, чем требует от вас ваша повседневная работа. Что вы готовы идти на риск — победить или проиграть. У вашей продукции большой потенциал, и я желаю вам сохранить ваш творческий подход и удержаться вместе и после того, как вы поступите в университеты, чтобы вырастить из своей фирмы жизнеспособное предприятие”, — сказал премьер-министр на встрече.

Особенно достойно восхищения то, что многие ученические фирмы уже успели преуспеть на рынке: они сотрудничают с более крупными предприятиями, развивают свою продукцию, оборот растет. Например, завоевавшая в нынешнем году второе место на эстонском конкурсе ученических фирм BestIce (Таллиннская 21-я школа) производит мороженое ручной работы с калевскими конфетами. Фирма Cofelius, созданная учениками гимназий имени Хуго Треффнера и Яана Поска продает высококачественный кофе в пакетиках, которые можно использовать точно так же, как чайные. При этом сохраняется вкус и аромат заварного кофе, но на дне чашки не остается гущи.

Ученики гимназии Хуго Треффнера предложили и другую выполненную во всех смыслах слова со вкусом продукцию: съедобные одноразовые столовые приборы, которые изготавливаются из муки, заменителя яйца, воды и соли.

Смелые идеи гимназистов охватывают все сферы жизни. Например, команда Пярнуской общей гимназии M.T.F.Y., завоевавшая титул лучшей ученической фирмы Пярнумаа, изобрела прибор, помогающий людям с хроническими заболеваниями вовремя принимать лекарства. Школьники нашли чем покорить и мир моды: будь то украшения, созданные лучшей ученической фирмой Эстонии 2018 года sEst, в дизайн которых девушки из Таллиннской реальной школы интегрируют сокровища эстонской природы, или галстуки-бабочки из пущенной во вторичное использование джинсовой ткани, которые делает ученическая фирма TeksaStiil из Тартуской гимназии Кристьяна Яака Петерсона.

ТОП

Эстонские ученические фирмы успешно выступают и на международной арене. В прошлом году лучшей ученической фирмой Европы была провозглашена фирма Festera, созданная учениками гимназии Хуго Треффнера. Она изобрела контейнер, в котором из биологических отходов прямо на кухне можно делать полезный для растений гумус. Ученическая фирма — это проект европейской программы Junior Achievement, которая помогает учащимся гимназий на практике овладеть принципами развития бизнеса.

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