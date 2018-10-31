Ратас представил норвежским инвесторам э-государство и прогрессивных эстонских предпринимателей

”Эстонию отличают давние и стабильные деловые связи с Северными странами, у нас общие идеалы. Это трудно переоценить. Я надеюсь, что этот опыт доказывает, что в Эстонию можно инвестировать со спокойной душой. Сальдо нашего государственного бюджета является положительным, у банков значительный капитал, бюджет сбалансирован, а долговое бремя низкое. Наша экономика и ВВП растут уже девять лет подряд”, — перечислил Ратас инвестиционные плюсы Эстонии.

”Наша самая большая ценность — это образованные и прогрессивные люди, наши таланты, — подчеркнул Ратас. — Я знаю, что сейчас одной из главных проблем для предпринимателей является нехватка рабочих рук. Мы занимаемся ее решением. Но и предприятия должны думать о более технологически емких моделях бизнеса”.

Норвегия является для Эстонии важным экспортным направлением, торговый баланс в этой области уверенно позитивный, в рейтинге торговых партнеров Эстонии Норвегия занимает 11-12 место. Норвежские предприниматели инвестируют в основном в профессиональную, научную и техническую деятельность в Эстонии (42%), а также в оптовую и розничную торговлю (24%) и сферу недвижимости (14%).