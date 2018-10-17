17.10.2018, 21:18

Ратас: подорожание Rail Baltic обойдется Эстонии в 49-50 млн евро

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
 
EST
Peaminister Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Karin Kaljuläte

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что в связи с подорожанием проекта Rail Baltic на 18% его стоимость для эстонского государства вырастет примерно на 49-50 млн. Эти расходы распределятся на семь лет.

В заказанном Департаментом технического надзора предварительном проекте стоимость трассы Rail Baltic в Эстонии рассчитана в 1,6 млрд евро, что приблизительно на 18% больше, чем в составленном три года назад эскизном проекте.

На связанные с этим вопросы ответил сегодня на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Ратас. Он сказал, что одной из причин подорожания являются результаты встреч с народом, в результате которых выяснились пожелания живущих поблизости от трассы людей. Например, из-за этого к планировке добавлено больше местных подъездных дорог, а также мостов и туннелей.

Ратас пожелал, чтобы несмотря на подорожание, при строительстве Rail Baltic пропорция европейских денег и идущих из госбюджета Эстонии денег осталась такой же. Поскольку новый семилетний бюджет Евросоюза еще не согласован, пока невозможно сказать, так ли это будет.

Если случится так, что изменится процент финансирования Евросоюза и Эстонии, Рийгикогу, по его словам, должен будет принять новое решение, как идти дальше с Rail Baltic.

Расходы на подорожание пойдут от эстонских налогоплательщиков, поскольку срок строительства рассчитывается в семь лет, это означает рост расходов на 7 млн в год.

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