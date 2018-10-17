Ратас: подорожание Rail Baltic обойдется Эстонии в 49-50 млн евро

В заказанном Департаментом технического надзора предварительном проекте стоимость трассы Rail Baltic в Эстонии рассчитана в 1,6 млрд евро, что приблизительно на 18% больше, чем в составленном три года назад эскизном проекте.

На связанные с этим вопросы ответил сегодня на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Ратас. Он сказал, что одной из причин подорожания являются результаты встреч с народом, в результате которых выяснились пожелания живущих поблизости от трассы людей. Например, из-за этого к планировке добавлено больше местных подъездных дорог, а также мостов и туннелей.

Ратас пожелал, чтобы несмотря на подорожание, при строительстве Rail Baltic пропорция европейских денег и идущих из госбюджета Эстонии денег осталась такой же. Поскольку новый семилетний бюджет Евросоюза еще не согласован, пока невозможно сказать, так ли это будет.

Если случится так, что изменится процент финансирования Евросоюза и Эстонии, Рийгикогу, по его словам, должен будет принять новое решение, как идти дальше с Rail Baltic.

Расходы на подорожание пойдут от эстонских налогоплательщиков, поскольку срок строительства рассчитывается в семь лет, это означает рост расходов на 7 млн в год.