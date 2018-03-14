Ратас: pоботизация поможет промышленности Эстонии совершить следующий прыжок в развитии

Премьер-министр Юри Ратас посетил во вторник таллиннское подразделение фирмы Ensto Ensek, производящей электроприборы, где встретился с представителями компании и выразил им признание за инвестиции, вложенные в роботизацию производства, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Четвертая промышленная революция стремительно набирает обороты во всем мире. Всё больше работы ведется над анализом огромных массивов данных и разработкой новых цифровых услуг, применяются технологии, обеспечивающие автоматизацию производства. Для повышения производительности труда и поддержания уровня конкурентоспособности нашим предприятиям также следует взять на себя ведущую роль, быть амбициозными и инновационными”, — отметил на встрече Юри Ратас.

”Шаги в сфере cмарт-индустрии неизбежны. Чтобы приблизиться к основной цели экономической политики Эстонии — росту производительности труда — в ближайшие годы следует совершить большой скачок именно в промышленном секторе”, — подчеркнул премьер-министр.

По словам Пеэтера Мырда, члена правления Ensto Ensek, нынешний опыт компании показывает, что помимо автоматизации производства значительную роль повышение добавленной стоимости товаров путем дигитализации. ”Если мы хотим революционно повысить добавленную стоимость, мы должны "приложить" к товарам дигитальные услуги. Это означает серьезные изменения в модели разработки продукции, когда прилагающиеся к товарам услуги обеспечивают клиентов удачными техническими находками. Говоря о дигитализации промышленности в Эстонии, нам необходимо быть максимально открытыми для новых возможностей и уметь распознавать эти возможности”, — рассказал Пеэтер Мырд.

По словам премьер-министра, низкая добавленная стоимость промышленного сектора в Эстонии, по сравнению со средними показателями по Европейскому союзу, является проблемой, однако государство желает оказать поддержку предпринимателям и занимается устранением проблем, препятствующих стремительному развитию промышленного сектора.

”Впервые ряд ключевых мер в этой области нашел отражение в ”Зеленой книге промышленной политики”. В сотрудничестве с KredEx мы обновили условия предоставления кредитов на внедрение технологий, которые облегчат предприятиям капиталоемкие инвестиции, помогающие создавать более высокую добавленную стоимость. Кроме того, мы оказываем предприятиям поддержку при выходе на внешние рынки”, — сказал премьер-министр, перечисляя ряд мер, способствующих повышению производительности.

Ensto Ensek AS — действующая в Эстонии компания, производящая электрическое оборудование и комплектующие, которая обеспечивает работой свыше 500 человек. Заводы предприятия находятся в Кейла и Таллинне. Ensto регулярно инвестирует в автоматизацию производства: на таллиннском заводе действуют две автоматизированные производственных линии и 24 промышленных робота.