Ратас: планируем выделить дополнительно 5 миллионов евро на пособие докторантам

Планируемое правительством повышение пособия для докторантов будет самым большим за все время, на него будет выделено дополнительно пять миллионов евро, подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

Вчера на инфочасе Рийгикогу премьер-министр ответил на вопрос депутата Рийгикогу Кристы Ару по этой теме:



”Правительство выделит на повышение пособий докторантам дополнительно пять миллионов евро, что позволит повысить пособие более чем на 50%. Это означает, что с нового года пособие докторантам повысится примерно до 660 евро. Это самое большое за все время повышение пособия для докторантов”, — подчеркнул Ратас. ”Этим правительство делает долгожданный шаг по поддержке докторантов, поскольку с 2005 года размер пособия повысился всего на 10%”.



”Пособия для докторантов более десяти лет оставались на одном уровне, несмотря на произошедший в промежутке экономический рост, повышение цен и увеличение госбюджета. Точнее, в 2005-2015 гг. пособие для докторантов составляло 383,47 евро и было повышено в 2015 году всего на 10%, т. е. до 422 евро”, — пояснил премьер-министр Ратас.



”Новое правительство повысит пособие для докторантов с 2018 года более чем на 50%, и мы непременно желаем и ставим своей целью повышать его и в дальнейшем. Помимо медицинского страхования, докторантам по-прежнему будут обеспечены также родительская компенсация и пенсионное страхование, на которые из госбюджета ежегодно выделяется 3 миллиона евро”, — добавил Ратас.



Пособие для докторантов выплачивается докторантам в течение 12 календарных месяцев в году, в 2016/2017 учебном году пособие получат 1190 докторантов. Повышение пособия для докторантов — необходимый шаг, поскольку, согласно анализу, самым серьезным препятствием для продвижения докторской работы считается чрезмерная загруженность докторантов основной работой.