30.01.2018, 16:00

Ратас: пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро

 (110)
rus.delfi.ee
EST
Shinzo Abe Eestis
Foto: Andres Putting

По мнению премьер-министра Юри Ратаса, помимо плановой индексации пенсий, необходимо их внеочередное повышение как минимум на 60-70 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

"1 апреля пенсии планово повысятся на 6,3%, благодаря чему пенсия вырастет с 416 до 442 евро. Но я и Центристская партия говорим о том, что следует дополнительно добавить 60-70 евро, чтобы вывести пенсию по старости из-под черты относительной бедности", — сказал Ратас во вторник, 30 января, в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.

Он напомнил, что по последним доступным данным за 2016 год в относительной бедности в Эстонии жили 276 000 человек или 21,1% общего населения. По оценке премьер-министра, среди таких людей много пенсионеров.

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