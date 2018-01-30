Ратас: пенсии надо внепланово повысить минимум на 60-70 евро

По мнению премьер-министра Юри Ратаса, помимо плановой индексации пенсий, необходимо их внеочередное повышение как минимум на 60-70 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

"1 апреля пенсии планово повысятся на 6,3%, благодаря чему пенсия вырастет с 416 до 442 евро. Но я и Центристская партия говорим о том, что следует дополнительно добавить 60-70 евро, чтобы вывести пенсию по старости из-под черты относительной бедности", — сказал Ратас во вторник, 30 января, в передаче "Stuudios on peaminister" на радиостанции Vikerraadio.

Он напомнил, что по последним доступным данным за 2016 год в относительной бедности в Эстонии жили 276 000 человек или 21,1% общего населения. По оценке премьер-министра, среди таких людей много пенсионеров.