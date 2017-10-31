Ратас ожидает, что новый бюджет Евросоюза еще сильнее сплотит Европу

Премьер-министр Юри Ратас обсудил на сегодняшней встрече с членом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером подготовку следующего долгосрочного бюджета Европейского союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Целью долгосрочного бюджета Европейского союза должно быть создание более единой и сильной Европы. Более эффективно функционирующий внутренний рынок будет способствовать росту как благосостояния людей, так и прибыли предприятий. Для этого необходимо инвестировать из общего бюджета в объединяющие разные части Европы инфраструктурные проекты, такие как Rail Baltic и синхронизация электросетей стран Балтии”, — подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, в новом долгосрочном бюджете ЕС для Эстонии также имеет большое значение политика выравнивания, в рамках которой оказывается помощь в строительстве государственных гимназий, центров семейных врачей и больниц, а также в претворении в жизнь реформы трудоспособности. Также важно выравнивание прямых инвестиций в сельское хозяйство и возможность учитывать текущие потребности дигитализации. ”Эстония хочет больше Европы, однако чем меньше бюджет, тем меньше Европы. Поэтому следующий бюджет по своему объему должен не уступать нынешнему”, — добавил Ратас.

Европейская комиссия внесет предложение по следующей финансовой перспективе ЕС в мае следующего года.

Премьер-министр Ратас также обсудил с комиссаром Эттингером результаты Таллиннского цифрового саммита и дальнейшие шаги в этой области. ”После Таллиннского саммита лидеры Европейского союза стали очень серьезно воспринимать цифровое развитие. Тем более очевидной становится необходимость стратегического инвестирования в дигитализацию промышленности и услуг, в современную инфраструктуру, такую, как сети 5G и суперкомпьютеры, а также в человеческий ресурс и мощности предприятий”, — сказал Ратас.

По данным Европейской комиссии, 100 миллионов европейцев никогда не пользовались интернетом, а 45 процентов населения Европейского союза, в том числе 37 процентов рабочей силы Европейского союза не обладают достаточными цифровыми навыками. 42 процента жителей Европейского союза, не имеющих достаточных цифровых навыков — безработные, одновременно с этим 40 процентов работодателей говорят, что не могут найти работников с нужным уровнем подготовки.

”Европа должна быть флагманом цифровых реформ, но при этом нужно следить за тем, чтобы люди могли идти в ногу с переменами и успевали к ним приспосабливаться”, — отметил Ратас.