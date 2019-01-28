Ратас обсудил с профсоюзами и работодателями проблемы рынка труда

В качестве одного из решений Министерство социальных дел видит созданную в прошлом году систему поддержки, в рамках которой местные самоуправления получают на основании данных различных государственных регистров список потенциально нуждающейся в помощи молодежи в своем регионе, чтобы предложить ей помощь в возвращении к работе или учебе. К концу 2018 года систему взяла на вооружение большая часть эстонских самоуправлений.

Важную роль играет также Касса страхования от безработицы, которая предлагает молодежи в том числе консультации в вопросах карьеры, а также, например, языковые курсы. Кроме того, на встрече речь шла об оформлении работников на пробный день и о карьерном консультировании в школах.

Также на сегодняшней встрече с представителями профсоюзов и работодателей обсуждались изменения в системе компенсаций по безработице, подготовкой которых Министерство социальных дел занялось в прошлом году. Говорили и о том, как гарантировать жизнеспособную пенсионную систему, а также о сотрудничестве с социальными партнерами.

Из членов правительства, помимо премьер-министра, во встрече принимали участие министр здоровья и труда Рийна Сиккут и министр cоциальной защиты Кайа Ива.