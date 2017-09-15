Ратас обсудил с комиссаром Московиси справедливое налогообложение цифровой экономики

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с уполномоченным Европейской комиссии по экономике, финансам, налогообложению и таможенным делам Пьером Московиси, чтобы обсудить налогообложение цифровой экономики, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Международные правила налогообложения отстали от времени и не учитывают особенностей предприятий, использующих цифровые активы и решения. Поэтому предприятия, пользующиеся такими решениями, платят меньше налогов, чем т.н. традиционные фирмы. Общественность обсуждает эти темы прежде всего в связи с такими интернет-гигантами, как Google и Facebook, но в действительности они касаются всей цифровой экономики. Вопрос заключается в справедливости налогообложения, а также в том, где и в какой момент должны уплачиваться налоги”, –сказал премьер-министр Ратас и добавил, что нужно выработать глобальное долгосрочное решение, поскольку цифровая экономика не признает государственных границ.

Сегодня перед неофициальной встречей министров экономики и финансов стран Европейского союза в Таллинне Ратас и Московиси обсудили также перспективы Экономического и валютного союза ЕС и централизацию таможенной информационной системы Евросоюза.

По словам Ратаса, именно сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы поднять тему обновления еврозоны и сокращения долговой нагрузки, поскольку европейская экономика демонстрирует интенсивный рост уже пятый год подряд. В настоящий момент в ЕС действуют единые таможенные правила, однако информационные системы для их исполнения каждая страна разрабатывает самостоятельно. ”Развитие 28 разных таможенных инфосистем — это неэффективно”, — считает Ратас.

Сегодня и завтра министры экономики и финансов стран ЕС обсуждают в Таллинне налогообложение цифровой экономики, перспективы еврозоны и совместную разработку таможенных информационных систем. Все эти темы являются приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза.