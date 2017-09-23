Ратас обсудил с еврокомиссаром Булк перспективы финансирования транспортной инфраструктуры ЕС

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня с уполномоченной Еврокомиссии по вопросам транспорта Виолетой Булк перспективы финансирования транспортной инфраструктуры в Европейском союзе с 2021 года, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”До сих пор финансирование проектов из фонда Connecting Europe Facility (СEF) было очень эффективным. Без трансграничной инфраструктуры невозможно говорить о внутреннем европейском рынке и основных свободах ЕС. В результате финансирования из средств Connecting Europe Facility возможности для путешествий и пути сообщения в Европе значительно улучшились, поэтому я надеюсь, что финансирование сохранится в прежнем объеме и на тех же принципах и в новой бюджетной перспективе”, — сказал Ратас, добавив, что в настоящее время уже начаты многие масштабные транспортные проекты, такие, как Rail Baltic, и продолжать их претворение в жизнь будет сложно, если европейские принципы финансирования изменятся.

Сегодня в Европе инфраструктурные проекты претворяются в жизнь за счет не требующих возврата инвестиций фонда CEF и государственного самофинансирования. По оценке премьер-министра Ратаса, в будущем фонд мог бы поддерживать также проекты из области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, поскольку эти сферы тесно связаны между собой.

”Мы так продвинулись в области разработки альтернативных видов топлива и беспилотных автомобилей, что подобные многосторонние проекты становятся все более важными”, — отметил Ратас.

Премьер-министр Ратас и еврокомиссар Булк обсудили также европейское авиасообщение, открытие рынка автоперевозок, и социальные гарантии для водителей на международных маршрутах, что сегодня является одной из ключевых тем председательства Эстонии в ЕС.

”Улучшение авиасообщения между Эстонией и остальной Европой очень важно. Я рад, что Европейская комиссия разработала индекс авиасообщения, и надеюсь, что с его помощью окраины Европы, каковой является и Эстония, удастся лучше соединить с центральными пунктами назначения, — заявил Ратас. — От этого выиграли бы как люди, чье передвижение стало бы более удобным, так и экономика. Расчеты показывают, что рост интенсивности авиасообщения на 10 процентов означает 0,5% роста ВВМ на душу населения”.

Представитель Европейской комиссии по вопросам транспорта Виолета Булк находится в Эстонии в связи с неофициальной встречей министров транспорта и конференцией Connecting Europe.