Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики

Вчера вечером в Гааге премьер-министр Эстонии Юри Ратас принял участие во встрече на высшем уровне с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии, и призвал больше сотрудничать в области создания общего цифрового рынка Европейского союза, сообщила Госканцелярия.

”Европа — одна из крупнейших в мире экономик, и общий рынок с 500 миллионами потребителей, несомненно, является одним из важнейших достижений Европейского союза. Однако внутренний рынок еще не до конца сформирован, в частности, в сфере соединений, энергетики, капитала и услуг. Ясно, что будущее европейской экономики — цифровое. Общий цифровой рынок уже сейчас приносил бы европейской экономике дополнительно 400 миллиардов евро в год и создал бы тысячи новых рабочих мест. Это неиспользованная возможность”, — сказал Ратас. Премьер-министр пояснил, что по этой причине цифровая Европа и свободный обмен данными являются одной из важнейших тем начинающегося всего через 10 дней председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

По словам премьер-министра, основой общего цифрового рынка является свободный обмен данными в Европе. ”В современной экономике данные имеют такую же ценность, какую раньше имели золото, уголь или нефть. Одна из предпосылок европейского экономического роста — это применение сверхбыстрого Интернета нового поколения и современная бесперебойная связь. Во-вторых, при свободном обмене данными мы должны обеспечить безопасность и повысить доверие к э-услугам. Не менее важна и готовность правительств и общества приспособиться к этим изменениям”, — сказал Ратас.

Представители Бельгии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Дании обсудили социальные вопросы Европейского союза, темы экономического и валютного союза, миграционного кризиса и сотрудничества в сфере обороны. Обсуждались также отношения с Россией и Турцией, сотрудничество после выхода Великобритании из Европейского союза.

В ходе рабочего визита, проходившего в рамках подготовки к председательству Эстонии в Совете Европейского союза, премьер-министр Ратас отдельно встретился сегодня после обеда в Гааге и с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. На встрече Ратас отметил укрепившиеся связи Эстонии и Нидерландов в сферах ИТ, кибер-защиты и обороны. Нидерланды уже долгие годы являются третьим по величине инвестором в нашу страну после Швеции и Финляндии. В сфере оборонных заказов Нидерланды также являются важнейшим для Эстонии партнером. Ратас поблагодарил Рютте за вклад в воздушную оборону стран Балтии.

В ходе встречи на высшем уровне премьер-министр представил приоритеты председательства Эстонии и пригласил на посвященный цифровым темам саммит, который пройдет в Таллинне 29 сентября.